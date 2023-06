CAVALIERE A RFV, Livakovic ha clausola. Bravo nei rigori

FirenzeViola.it

Vincenzo Cavaliere a Radio Firenze Viola

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato soprattutto per la zona balcanica, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore Mio". Queste le sue parole su Livakovic: "Non è un segreto che lui vorrebbe lasciare la Dinamo Zagabria per fare esperienza all'estero. Però c'è una clausola di 10 milioni di euro. So che la Fiorentina ha fatto un'offerta che è inferiore alla richiesta della Dinamo. Lui è un portiere molto bravo fra i pali, lo abbiamo visto ai Mondiali. E' anche un para rigori, non è altissimo anche se 3-4 cm non fanno la differenza. Lui ha dimostrato in ogni competizione di essere un grande portiere e mi meraviglia il fatto che ancora sia alla Dinamo Zagabria. Forse questo perché solitamente si preferisce il portiere con la Nazionale dello stesso campionato in cui si milita".

Forse la lingua può essere un problema? "Non credo, i croati parlano tutti l'inglese. I giocatori balcanici poi si adattano tanto ovunque vadano, in pochi mesi imparano la lingua".

Un paragone con un portiere del passato? "La Croazia ha sempre avuto portieri importanti come Subasic, Dominik Kotarski è un giovane prospetto quasi sulla bocca di tutti".

Valutazione di mercato di 10 milioni? "Giusta, è un portiere con grande esperienza. Ha fatto 50-60 partite in Europa. Ha fatto il Mondiale, farà l'Europeo. E' stato uno scandalo che al Mondiale non abbia vinto il miglior portiere del torneo".