CARNASCIALI A RFV, Non mettiamo pressioni a Kayode

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Viola Amore Mio', iniziando da una considerazione sulla Fiorentina spumeggiante vista a Marassi: "Non mi aspettavo di vedere una squadra già così in forma e rodata. La Fiorentina ha affrontato la partita in maniera eccellente, dimostrando di poter ripetere la grande stagione fatta lo scorso anno".

Ritiene che la squadra possa raggiungere traguardi ambiziosi?

"Sul mercato la Fiorentina si è mossa bene, soprattutto in fase offensiva: Nzola dà garanzie perché conosce il campionato italiano, mentre Beltran è una bella sorpresa. Anche Kayode è stata una bella scoperta".

Da ex terzino, cosa le ha colpito del ragazzo?

"Intanto ha esordito in A col Genoa come feci io. A parte gli scherzi, è un ragazzo del 2004 già vincitore di un Europeo Under 19 da protagonista; ha personalità e se dovesse continuare a giocare a questi livelli darebbe un gran supporto alla Fiorentina. Con lui, Dodò, Biraghi e Parisi la Viola ha 4 terzini di livello assoluto".

Dodò ha definito il ragazzo "un fenomeno".

Se Dodò, che lo ha sotto gli occhi tutti i giorni, attesta al ragazzo parole di così tanta stima, vuol dire che le abilità del ragazzo ci sono. Adesso va lasciato crescere con tranquillità, senza mettergli pressioni. Nel calcio di oggi è più importante la testa che la gamba. Cerchiamo di non caricare di aspettative il ragazzo, per farlo continuare a migliorare e sperando che possa diventare il futuro della Fiorentina e della Nazionale".