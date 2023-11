CAGNI A RFV, Viola più equilibrio. Arthur determinante

FirenzeViola.it

Gigi Cagni a Radio Firenze Viola

L'ex allenatore, tra l'altro anche di Vincenzo Italiano, Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina, a partire dal tema esterni a piedi invertiti: "Chiaramente gli esterni a piede invertito devono avere una caratteristica, ovvero saper saltare l'uomo. Sulle fasce è importante creare superiorità numerica perché così si vincono le partite".

I giocatori oggi secondo lei stanno perdendo il coraggio dell'azione individuale?

"Nei settori giovanili si gioca facendo gli schemi. Non viene lasciata ai giocatori la fantasia di inventare e questo è un problema. Quando sei giovane devi essere libero mentalmente e tecnicamente. Solo dopo devi lavorare sulla tattica, prima ci vuole la tecnica individuale nei ruoli. E' importante allenare l'uno contro uno".

Italiano rientra tra gli allenatori moderni?

"Penso che Italiano debba ancora trovare una sua strada. Deve mettere apposto il valore dei gol subiti. Tra le prime sei la Fiorentina è quella che ha subito più gol. Deve trovare più equilibrio perché è lì che può fare il vero salto di qualità".

Italiano vs Allegri, come ci si difende dal calcio di Allegri?

"Allegri gioca in contropiede e ha bisogno di spazio per verticalizzare. La Fiorentina deve aggredire la Juventus, vedremo come stanno i viola perché devono tenere i ritmi alti".

Arthur, cosa ne pensa?

"Arthur è determinante perché si fa dare la palla dal compagno che è in difficoltà".