ARCADIO A RFV, Priorità viola ora non è il centrale

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Antonio Arcadio a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante ed ora allenatore Antonio Arcadio ha parlato a Radio Firenzeviola durante 'Chi si compra': "Ai miei tempi si giocava spesso con due centrali di piede destro, poi secondo me Milenkovic e Ranieri stanno facendo bene. Non mi pare che la priorità della Fiorentina debba essere questa, poi se arriva un centrale mancino ben venga. Ma la linea difensiva della Viola mi pare solida e ben organizzata: bisogna continuare in questo modo.

Cosa manca alla Fiorentina ancora?

"Bonaventura si sta confermando, Jovic ancora non ha mostrato il suo talento. Non mi aspettavo la cessione di Cabral sinceramente, ma dipende tutto da quello che vuole Italiano perché i giocatori li ha tutti i giorni sott'occhio".

ASCOLTA IL PODCAST: