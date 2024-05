ITALIANO (DAZN), La mano è netta. Ora testa al Brugge

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano parla a DAZN dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona: "Siamo andati sotto su una nostra ingenuità ma poi abbiamo preso in mano la gara, con l'ennesimo palo colpito e qualche occasione per andare oltre il pareggio. Nel secondo tempo potevamo fare meglio ma il loro secondo gol nasce da un tocco di mano netto di Lazovic che cambia la direzione del pallone. Non per attaccarsi a qualcosa, però era una partita equilibrata per tanti motivi, ci dispiace perché ci tenevamo a non perderla e invece è andata così".

Cosa ha detto ai suoi giocatori nell'intervallo?

"Quando siamo andati sotto abbiamo tentato il tutto per tutto per pareggiarla. Il Verona è stato bravo a sfruttare l'occasione che gli abbiamo concesso ma siamo andati vicini a pareggiarla. Una partita che doveva finire diversamente, gli episodi ci sono girati male soprattutto i due gol presi. Noi in questo momento stiamo cercando di far bene sia in Europa che in campionato, ora ci prepareremo per mercoledì".

L'errore sul primo gol?

"Sono errori che non dovremo commettere mercoledì. Andremo in un campo caldo, nel quale il nostro avversario cercherà in tutti i modi di raddrizzare la partita. Dovremo stare attenti perché non ce li possiamo permettere questi errori".

Come sta la squadra?

"Giocando ogni tre giorni deve recuperare le energie perché dobbiamo arrivare nella condizione migliore. Si analizzerà la sconfitta, si arrchivierà e penseremo al nostro obiettivo che è passare il turno".