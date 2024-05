ALL.OLYMPIACOS, Vinciamo la finale e facciamo la storia

FirenzeViola.it

Dopo aver eliminato l’Aston Villa in semifinale, il tecnico dell’Olympiacos, José Luis Mendilibar, ha parlato in conferenza stampa: “Sono felice perché giocheremo una finale europea per la prima volta, spero di vincere per far crescere ancora di più la nostra storia. Quando arrivi in finale fai felici tante persone, non ci sono ancora abituato… Certi traguardi sono arrivati tardi nella mia carriera, voglio godermi tutto e spero di non essere uno dei pochi allenatori che semplicemente arriva in due finali, ma di essere uno che le vince entrambe”.