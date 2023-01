VITI, Sogna la Viola. In estate la Fiorentina ci penserà

Tra i temi più letti oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello legato al possibile ritorno di fiamma della Fiorentina sul conto di Mattia Viti, centrale del 2002 di proprietà del Nizza il cui agente era oggi a colloquio coi viola: l'avventura in Ligue 1 del centrale classe 2002 non sembra partita per il verso giusto al punto che l'ex Empoli starebbe valutando la possibilità di tornare in Italia già a gennaio (ipotesi questa molto difficile visto che il Nizza, nonostante il recente cambio di allenatore e direttore sportivo, non sembra orientato a cedere l’ex Empoli nemmeno in prestito). Ecco perché non è escluso che in estate la Fiorentina possa tornare alla carica per il giocatore che non ha mai nascosto né il suo tifo viola né la volontà, un giorno, di indossare la maglia della squadra del suo cuore.

