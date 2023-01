IND.FV, Pierozzi e non solo: ACF può tornare su Viti

Una visita di cortesia per parlare principalmente di Niccolò Pierozzi (sempre più vicino a figurare nella rosa di partenza della Fiorentina della prossima stagione, visto il prossimo svincolo di Venuti) ma, probabilmente, non solo. Anche a questo si deve il blitz al centro sportivo “Astori” dell’avvocato Daniele Casciani, manager del terzino in forza alla Reggina (ma anche del gemello Edoardo, da poco passato al Como dopo cinque mesi da incubo a Palermo) e soprattutto del difensore del Nizza Mattia Viti, elemento seguito dai viola nella scorsa stagione quando militava nell’Empoli ma in estate passato al club francese per una cifra vicina ai 13 milioni di euro (bonus esclusi).

Un’avventura, quella del centrale classe 2002, che non sembra partita per il verso giusto da parte di Viti, che - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - starebbe valutando la possibilità di tornare in Italia già a gennaio (ipotesi questa molto difficile visto che il Nizza, nonostante il recente cambio di allenatore e direttore sportivo, non sembra orientato a cedere l’ex Empoli nemmeno in prestito). Ecco perché non è escluso che in estate la Fiorentina possa tornare alla carica per il giocatore (cercato ultimamente soprattutto dalla Lazio) che non ha mai nascosto né il suo tifo viola né la volontà, un giorno, di indossare la maglia della squadra del suo cuore.