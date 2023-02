VER-FIO 0-1, Vantaggio viola! Colpisce l'ex Barak

La Fiorentina passa al Bentegodi! A colpire l'ex del match, Antonin Barak, che all'11' sfrutta un assolo strepitoso di Jonathan Ikone: il francese riceve palla sulal linea del fallo laterale, brucia in velocità il diretto avversario con una progressione palla al piede ed entra in area scaricando al momento giusto per Barak, che controlla e col sinistro piazza la palla sotto la traversa. Seconda rete in Serie A con la maglia della Fiorentina per Barak, sesto stagionale per il ceco che dopo aver siglato l'1-0 alza le mani scusandosi simbolicamente coi suoi vecchi tifosi.