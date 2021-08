TORREIRA, Preannuncia rivoluzione a centrocampo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OGGI CONTATTO COL BARÇA PER PJANIC. L'ESITO... Contatto Fiorentina-Barcellona, tutto confermato tanto dalla Catalogna quanto da fonti vicine al calciatore. Oggi, attraverso gli intermediari dell'operazione, viola e blaugrana si sono parlati per Miralem Pjanic (sempre nel mirino anche di Juventus e Roma, in caso... Contatto Fiorentina-Barcellona, tutto confermato tanto dalla Catalogna quanto da fonti vicine al calciatore. Oggi, attraverso gli intermediari dell'operazione, viola e blaugrana si sono parlati per Miralem Pjanic (sempre nel mirino anche di Juventus e Roma, in caso... NOTIZIE DI FV MERCATO -8, LIROLA A MARSIGLIA ASPETTANDO TORREIRA Quando mancano 8 giorni alla fine ufficiale del calciomercato estivo, la Fiorentina procede ancora nelle principali trattative che la riguardano, con la voglia di provare ad accelerare. Come nel caso di Lucas Torreira, per il cui arrivo in prestito oneroso con riscatto... Quando mancano 8 giorni alla fine ufficiale del calciomercato estivo, la Fiorentina procede ancora nelle principali trattative che la riguardano, con la voglia di provare ad accelerare. Come nel caso di Lucas Torreira, per il cui arrivo in prestito oneroso con riscatto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi