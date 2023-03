SEGNALI DAL MAROCCO, TRA PRESENTE E FUTURO

FirenzeViola.it

Arrivano alcuni segnali importanti dal mondo della Nazionali e la Fiorentina può sorridere. Le buone notizie giungono da Tangeri, dove ieri l'altro, in una serata quasi storica, il Marocco ha battuto il Brasile per 2-1. La Nazionale marocchina, dopo il quarto al posto al Mondiale in Qatar, continua a stupire. All'interno di questa giornata di festa hanno brillato due giocatori che rappresentano il presente e il futuro della Fiorentina: Sofyan Amrabat, e Abdelhamid Sabiri.

Il primo si è dimostrato come sempre vero trascinatore della squadra in una partita che, nonostante fosse un match amichevole, non ha fatto mancare momenti di tensione come il faccia a faccia che il centrocampista viola ha avuto con Rodrygo in un episodio particolarmente agonistico nei novanta minuti. Per il numero 34 viola solita prestazione di sostanza con il suo spirito battagliero e combattivo che lo contraddistingue (vedi video in calce) e che sicuramente lo ha messo al centro di numerose voci di mercato nell'ultima sessione invernale.

Stando a quanto hanno riportato fonti spagnole, il Barcellona non sembra averlo mollato. Il club blaugrana infatti avrebbe inviato degli osservatori a Tangeri per la gara con il Brasile per continuare a supervisione le prestazioni calciatore viola che non ha di certo sfigurato. Nella giornata di ieri ha rilasciato anche alcune dichiarazioni che non sono passate sotto traccia il fratello di Sofyan, Nordin, che ha raccontato come gli ultimi tre giorni di mercato a gennaio siano stati veramente incandescenti sotto il profilo delle trattative. Dal Manchester United, ai blaugrana fino al Chelsea: erano questi i tre club che si sono fatti avanti per il marocchino, e non è escluso che qualcuno di questi ci possa riprovare in estate.

Se da una parte per il momento la Fiorentina si gode il suo centrale di centrocampo, dall'altra può ben sperare in vista del futuro. A fine stagione infatti arriverà Abdelhamid Sabiri, già acquistato dalla Sampdoria. Il classe '96 è stato l'eroe decisivo proprio nella sfida con il Brasile, grazie alla rete del 2-1 segnata a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Il trequartista, nonostante qualche problemino con Stankovic alla Sampdoria, si è dimostrato essenziale nella vittoria della sua Nazionale e questo storico gol potrebbe rilancialo nel finale di stagione.

Inoltre, in ottica futuro, è fresca la notizia di giornata che racconta come le attenzioni della Fiorentina si siano concentrate sul centrocampista del Genk Bilal El Khannouss, giocatore che nonostante la giovane età (classe 2004) è già considerato uno degli astri nascenti del calcio marocchino. Già a gennaio il centrocampista aveva attirato le attenzioni di diverse squadre di Premier League, che in inverno si erano spinte fino ad offerte da 20 milioni di euro. La Fiorentina rimane alla finestra e guarda al futuro, che potrebbe essere sempre più legato al Marocco.