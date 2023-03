EL KHANNOUSS, Il muro del Genk e i piani per il futuro

Fonte: Ha collaborato Lorenzo Lepore

Gli occhi della Fiorentina sul centrocampista del Genk Bilal El Khannouss, giocatore che nonostante la giovane età (classe 2004) è già considerato uno degli astri nascenti del calcio marocchino.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, già a gennaio, dopo appena sei mesi dall'inizio della sua esperienza in prima squadra, il centrocampista aveva attirato le attenzioni di diverse squadre di Premier League, che in inverno si erano spinte fino ad offerte da 20 milioni di euro. Il club belga però è stato fermo quando ha risposto con un secco "no", che vorrebbe confermare anche in vista dell'estate. L'idea del Genk sarebbe quella di trattenere il giocatore almeno fino al 2024, a meno che non arrivino offerte veramente irrinunciabili che a questo punto dovrebbero superare i 20 milioni di euro.