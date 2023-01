ROM-FIO, Doppia ammonizione per Dodô: viola in 10

Fiorentina in dieci dopo poco più di venti minuti. Proprio come alla scorsa partita tra Roma e Fiorentina gli uomini di mister Vincenzo Italiano perdono un giocatore per squalifica nella prima frazione. Il terzino destro Dodô, infatti, dopo aver preso il primo giallo al quarto minuto, dopo un fallo su Zalewski viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Italiano dopo l'espulsione toglie Duncan e mette Venuti a destra.