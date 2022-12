RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SEGUITO KARLSSON DELL'AZ ALKMAAR: IL PUNTO La Fiorentina lavora ai possibili acquisti nella prossima sessione di calciomercato. E lo fa con particolare attenzione sugli esterni, visto che per il momento, causa gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, la coperta è abbastanza corta. A tal proposito,... La Fiorentina lavora ai possibili acquisti nella prossima sessione di calciomercato. E lo fa con particolare attenzione sugli esterni, visto che per il momento, causa gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, la coperta è abbastanza corta. A tal proposito,... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo la penultima sfida amichevole contro il Lugano, vinta dalla Fiorentina per 6-1, gli uomini di mister Vincenzo Italiano si ritroveranno al Centro Sportivo Davide Astori intorno alle 11:30 per svolgere la seduta odierna. Da domani, invece, i calciatori avranno quattro... Dopo la penultima sfida amichevole contro il Lugano, vinta dalla Fiorentina per 6-1, gli uomini di mister Vincenzo Italiano si ritroveranno al Centro Sportivo Davide Astori intorno alle 11:30 per svolgere la seduta odierna. Da domani, invece, i calciatori avranno quattro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi