RAP-FIO 1-0, Viola sotto al 45': sbavatura di Mandragora

Fonte: A. Di Nardo

All'Allianz si va al riposo sul risultato di 1-0 per il Rapid: a decidere per ora il match di Vienna è un rigore realizzato da Grull arrivato al termine di un primo tempo in cui la Fiorentina è andata sotto alla prima sbavatura difensiva. Entrambe le squadre pericolose in un paio di circostanze, da segnalare un colpo di testa di Grull in apertura di match finito a lato di poco ed un tiro-cross teso di Dodò su cui Nzola non si è fatto trovare pronto. A sbloccare il match per il Rapid è poi Grull, che al 35' trasforma in maniera glaciale un rigore assegnato per un'evidente trattenuta in area di rigore di Mandragora, che sugli di un corner ha atterrato Hofmann. Discorso qualificazione in salita per i viola, quando siamo all'intervallo del match dell'Allianz.

Per la Fiorentina per adesso spicca la solida prestazione di Luca Ranieri, mentre in ombra sia M'bala Nzola, poco reattivo e coinvolto dai compagni, che Rolando Mandragora, protagonista in negativo nell'episodio da rigore. Da segnalare, nelle fila dei viola, due gialli: uno per Mandragora per la trattenuta che ha originato il penalty, l'altro per Bonaventura per eccessive proteste.