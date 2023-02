RANIERI, DOPO L'OLIMPICO BENE ANCHE A TORINO. ORA INSIDIA QUARTA?

Con l'1-0 di ieri sera la Fiorentina colleziona la sua decima sconfitta stagionale in Serie A e vede piano piano sgretolarsi i sogni di una qualificazione europea tramite il campionato. Una delle poche, se non l'unica, nota positiva della gara dello Stadium è stata la prestazione di Luca Ranieri. Schierato a sorpresa dal primo minuto al fianco di Milenkovic, lasciando così ancora una volta in panchina Quarta, il centrale viola è stato il migliore tra i suoi.

Il duello tra il classe '99 e l'ex attaccante viola Vlahovic è stato elettrico fin dai primi secondi con qualche spintone e nessun timore reverenziale tanto da proseguire a suo favore fino alla sostituzione del serbo. Oltre a essere protagonista nel reparto difensivo viola, Ranieri è stato protagonista anche sul gol annullato a Castrovilli, in quanto è proprio suo il fuorigioco che tanto ha fatto discutere.

Con la gara contro la Juventus salgono a cinque le presenze collezionate quest'anno dal difensore cresciuto nel vivaio viola, tre in campionato, una in Coppa Italia e una in Conference League. Dopo la più che discreta prestazione contro la Lazio Ranieri, quindi, è riuscito a ripetersi anche a Torino e chissà che in questa seconda parte di stagione il numero viola non possa riuscire a guadagnarsi sempre più spazio a discapito di un Quarta che fatica non poco a ritrovare la migliore condizione.