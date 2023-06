NON SOLO SICURI PARTENTI: TANTI NOMI COL FUTURO DA SCRIVERE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Se è ormai tracciato il destino di alcuni giocatori viola, come Amrabat o Igor, propensi a non vestire più la maglia della Fiorentina, ce ne sono tanti altri il cui futuro resta un grande punto interrogativo.

La porta

Fra i pali, c’è ancora da decidere che ne sarà di Michele Cerofolini. Dopo un anno passato nei bassifondi delle gerarchie, il classe ‘99 ha solo un anno di contratto e reclama spazio, anche per capire quale sia la sua dimensione ideale. Da capire se e quali offerte arriveranno.

La difesa

Aleksa Terzic è senza dubbio uno dei papabili all’addio. È tornato a Firenze da due anni senza mai racimolare parecchio spazio, il tempo è ancora dalla sua (classe ‘99) ma è l’ora di mettersi in mostra con costanza. Il Bologna lo corteggia da mesi, in attesa di vere e proprie proposte ufficiali. Discorso diverso per Martinez Quarta. Arrivato nel 2020, il continuo andamento altalenante porterà la società a chiedersi se sia un elemento su cui insistere o meno.

Il centrocampo

Qui, anche per Alfred Duncan l’accordo con la Fiorentina scade tra un solo anno. Con Italiano, al primo anno è stato un punto fermo del reparto mediano, poi è uscito sempre di più dalle rotazioni. Facile pensare che il suo umore dopo questa stagione non sia dei migliori, c’è da vedere quali offerte arriveranno e se sia il club che il giocatore possano gradirle. Partirà invece in prestito Alessandro Bianco, come affermato più volte dall’agente.

L'attacco

Senza tornare ancora una volta sulla situazione di Arthur Cabral e Luka Jovic, una pedina che è ancora un rebus è Christian Kouamé. La Fiorentina per il momento l’ha tolto dal mercato, ma non si possono escludere eventuali cambi di fronte se arrivassero offerte. Come l’ivoriano, anche Riccardo Sottil deve scoprire dove si svolgerà il suo 2023/24, se ancora alla Fiorentina o se il club lo sacrificherà senza aspettarlo ulteriormente.