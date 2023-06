AG. BIANCO, Lascerà i viola in estate: deve giocare

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

Beppe Galli, presidente dell'assoagenti e procuratore di Alessandro Bianco, ha parlato ai media presenti al termine dell'incontro con la Fiorentina presso il Viola Park: "Abbiamo parlato un po' di questo centro spetacolare e poi delle problematiche del calcio. Abbiamo condiviso delle idee. E' stato un incontro importante, è la prima volta che come associazione incontriamo un club e sono contento che abbiamo tanti punti in comune".

Quale sarà il futuro di Bianco?

"Sicuramente andrà via, anche perché deve crescere. Quest'anno è stato importantissimo per imparare allenandosi con i grandi. Però il prossimo anno non può restare fuori a guardare gli altri".

Cosa pensa del Viola Park?

"E' una struttura importantissima. Ho sentito Commisso amareggiato perché il Comune non fa niente per i parcheggi e questa è una vergogna perché avere una struttura del genere deve essere un orgoglio. complimenti a Commisso perché la struttura è stupenda, non era immaginabile una cosa così. Il problema per la Fiorentina è che quando arriverà un giocatore non vorrà mai più andare via (ride ndr)".

Ancora su Bianco.

"È tifosissimo della Fiorentina, dico solo che essendo un 2002 deve andare a giocare. Speravamo in qualche presenza in più ma io non discuto le scelte dell'allenatore. La scelta di Bianco è stata ponderata ma ora è il momento di giocare. Deve pensare solo a questi 10 giorni e alla finale, poi si vedrà".