LO MONACO A RFV, Nico? Come una macchina in folle

Presenza in studio davvero di spessore quest'oggi negli di studi di RadioFirenzeViola: è infatti passato a trovarci il direttore sportivo e talent-scout Pietro Lo Monaco, ex dirigente - tra le altre - di Udinese, Catania e Palermo. Ecco di seguito un estratto delle sue parole.

Cosa pensa del rendimento in viola di Nico Gonzalez?

"Lo conosco bene e so che a Firenze ancora non ha dato tutto quello che può far vedere. Lo stesso discorso vale per Ikoné, che è sempre bravo a fare il primo tocco ma poi si spegne. E' un po' come la macchina: uno sente il rumore del motore ma magari hai la marcia in folle".

QUI TUTTE LE PAROLE DI PIETRO LO MONACO