LE PAGELLE, Male Christensen, si salva solo Castrovilli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il 2-1 a favore dell'Hellas lascia la Fiorentina con l'amaro in bocca nonostante la consapevolezza di puntare tutto sul Brugge mercoledì. La rotazione non ha pagato. Deludente Christensen, titolare in queste gare di campionato, che ha provocato il rigore sul quale sono colpevoli anche Ranieri e Milenkovic, tra i peggiori in campo secondo le pagelle del direttore di Firenzeviola che le ha redatte, Tommaso Loreto. Insufficienti in realtà quasi tutti i viola, compresi i "big" subentrati che non hanno apportato benefici. L'unico che si salva dal grigiore della partita è ovviamente Castrovilli non solo per il gol e il palo ma per la buona prestazione offerta da esterno sinistro.

LEGGI LE PAGELLE DI FV