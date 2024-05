MALE CHRISTENSEN E MILENKOVIC, CASTROVILLI PREDICA NEL DESERTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CHRISTENSEN - Brutto il pasticcio con Ranieri che costa il rigore del vantaggio veronese, sia perché non fa suo il pallone sia perché subito stende l’avversario facendosi poi spiazzare dal tiro di Lazovic. Ringrazia più tardi Bonazzoli che prima manda fuori poi colpisce troppo centrale, ma nella ripresa si arrende al tiro di Noslin che colpisce dopo il rinvio sbilenco di Milenkovic. L’errore pesa sulla sua prova e sul risultato finale, 4,5

FARAONI - Un buon pallone per Nzola, in avvio, ma anche una chiusura in ritardo su Bonazzoli dopo aver subito il gol. Si limita (troppo) al suo compito, 5,5

Dal 37’st BELOTTI - S.v.

MILENKOVIC - Lascia sfilare il pallone che pare innocuo e che Ranieri e Christensen invece rendono così pesante da costare un rigore. Molto incerto sul pallone che Duda spedisce dalla destra, e l’eventuale tocco di mano non pare incidere più di tanto sul rinvio sui piedi di Noslin che firma il gol del 2-1. Prosegue ininterrotto il periodo nero, 4,5

RANIERI - Ampie responsabilità sul rigore del Verona visto il mancato rinvio. Non va meglio col passare del tempo come dimostrano le occasioni di Bonazzoli. Fa poco anche per fermare il cross di Duda dal quale nasce il raddoppio veronese. Mancato riscatto dopo l’errore di giovedì sera, 5

PARISI - Prima frazione ordinata senza grandi sbavature e così va anche nel secondo tempo seppure servisse ben altra profondità, 5,5

MAXIME LOPEZ - In ritardo nella chiusura sulla prima occasione di Bonazzoli recupera un minimo di sicurezza col passare dei minuti. Nella ripresa servirebbe tutt’altro dinamismo, 5,5

Dal 24’st MANDRAGORA - Pochi minuti di gioco gli bastano per finire tra gli ammoniti, 5,5

DUNCAN - Primo tempo particolarmente in ombra senza che nella ripresa riesca a cambiare passo, 5

Dal 17’st BONAVENTURA - Stavolta la qualità che potrebbe mettere a disposizione della squadra non si vede, 5,5

IKONÈ - Avrebbe spazio e modo per raddrizzare la partita ma dal fondo non trova l’assist giusto per Barak poi a tu per tu con Montipò si fa respingere il tiro. Tutt’altro che incisivo nel secondo tempo che non conclude per via della sostituzione, 5

Dal 24’st BELTRAN - Schierato a destra non colleziona occasioni utili per cercare il pareggio, 5,5

BARAK - Sua la prima occasione da rete dopo aver subito il rigore di Lazovic con una buona risposta del portiere veronese. E’ un lampo in un’altra giornata grigia, 5,5

CASTROVILLI - Dopo un tentativo dal limite stoppato dalla difesa gialloblù maledice la sfortuna per il palo che salva Montipò e il Verona. Si rifà di lì a poco con il primo gol stagionale dopo essersi liberato bene dal marcatore. Conferma tutte le sue qualità, 7

Dal 17’st KOUAMÈ - A un quarto d’ora dalla fine si lamenta per una spinta in area che lo fa cadere a terra seppure non sembra così grave, poi da sinistra non trova l’assist buono dopo essersi liberato in area, 5,5

NZOLA - Pescato in fuorigioco non sarebbe comunque riuscito a sfruttare l’occasione, poi però si fa perdonare con l’azione che porta Castrovilli a firmare il pareggio. Sugli sviluppi di un corner avrebbe una buona opportunità ma spara malamente alto. Sprecone, 5,5

ITALIANO - Ampio turnover come da previsioni per la sua squadra che si fa male da sola con Ranieri e Christensen ma poi torna in partita grazie al primo centro stagionale di Castrovilli. Nel secondo tempo i suoi confermano le disattenzioni della prima frazione e incassano il raddoppio di Noslin, così entrano Bonaventura e Kouamè per Duncan e Castrovilli. Più tardi tocca a Mandragora e Beltran per Lopez e Ikonè e poi a Belotti per Faraoni ma la sua Fiorentina oggi è piuttosto scarica. Contando il pari della Lazio trattasi di ottima occasione sprecata per accorciare in classifica mentre i cambi in corsa confermano scelte iniziali tutt’altro che efficaci, 5