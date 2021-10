ITALIANO (S.STAMPA), Calo intensità: serve capire

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta di questa sera contro il Napoli: “La squadra è stata brillantissima nel primo tempo fino al nostro gol e potevamo fare ancora più male al Napoli: come ci capita spesso, ci sono momenti della gara in cui si abbassa la fiducia e l’intensità. E così facendo rimettiamo in partita gli avversari. Era già successo con l’Inter. Dobbiamo capire perché non riusciamo a portare via punti a certi avversari: la Fiorentina meritava almeno il pareggio oggi. La Fiorentina deve fare un salto mentale per non uscire a mani vuote da partite così. Nel primo tempo abbiamo fatto ottime cose ma nella ripresa no: noi abbiamo fame e voglia e dobbiamo cercare di migliorare perché è un peccato tornare a casa senza punti dopo prestazioni così. Avere 12 punti ed essere 5° ci soddisfa: ma ci manca qualcosa per competere con queste squadre, specie sotto l’aspetto dell’autostima. Noi approcciamo bene le partite ma serve qualcosa in più e questo può arrivare solo con il lavoro”.