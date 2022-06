ITALIANO, I problemi su come ritoccare il contratto

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PIATEK, CONTATTI IN CORSO: MANCA LA QUADRA Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco... Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco... NOTIZIE DI FV LITI, SCONTI, SALUTI E BACI MA "L'OMO NERO" ANCHE NO Per caso qualcuno ha visto aggirarsi dalle parti del Franchi qualche ex dirigente viola? No, perché a me ha preso un colpo nel sentire le parole di addio di Torreira “sappiate che ho fatto tutti i miei sforzi per continuare a far parte di questo club ma... Per caso qualcuno ha visto aggirarsi dalle parti del Franchi qualche ex dirigente viola? No, perché a me ha preso un colpo nel sentire le parole di addio di Torreira “sappiate che ho fatto tutti i miei sforzi per continuare a far parte di questo club ma... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi