IGOR, Il Fulham ci prova: per ora offerta troppo bassa

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Igor sembra essere sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Ancora non ci sarebbe stata alcuna offerta ufficiale da parte dei Cottagers, ma ci sarebbero stati dei primi approcci anche se al ribasso. La possibile proposta del Fulham si aggira intorno agli otto milioni, ma la Fiorentina per far partire il classe '98 ne vorrebbe circa 25 milioni. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.