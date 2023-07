Il FULHAM CI PROVA PER IGOR: LA PRIMA OFFERTA È “IRRICEVIBILE” PER I VIOLA

Fonte: a cura di Lorenzo Lepore

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Igor sembra essere sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Dopo che il brasiliano non è riuscito a confermare le ottime cose viste durante il primo anno di Italiano sulla panchina viola, la dirigenza è pronta ad ascoltare offerte per l'ex calciatore della SPAL. Le squadre che in queste ultime settimane si sono interessate ad Igor sono Villarreal, Nizza e Fulham, con il club inglese che sembra essere quello più convinto a puntare sul difensore.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it ancora non ci sarebbe stata alcuna offerta ufficiale da parte dei Cottagers, ma ci sarebbero stati dei primi approcci anche se al ribasso. La possibile proposta del Fulham si aggira intorno agli otto milioni, ma la Fiorentina per far partire il classe '98 ne vorrebbe circa 25 milioni.

Igor, però, non è l'unica pista presa in considerazione dagli inglesi, visto che qualche sondaggio sarebbe stato fatto anche per Ibanez della Roma e Morato del Benfica. Staremo a vedere come si evolverà la situazione intorno al calicatore in questo mese, ma le possibilità di vederlo ancora in maglia viola nella prossima stagione sembrano allontanarsi sempre di più.