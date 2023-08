IDEA CHRISTENSEN, IN ATTACCO È L'ORA DI BELTRAN, CHIEDE SPAZIO ANCHE INFANTINO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Concentrato sulla partita con il Lecce (al Franchi, oggi alle 18.30), con il ritorno con il Rapid (giovedì sempre al Franchi alle 20) nel mirino. Vincenzo Italiano è pronto a far rifiatare qualche giocatore e preservarlo per giovedì prossimo ma con la squadra di D'Aversa già capace di inguaiare la Lazio alla prima giornata non vuole rischiare troppo visto che poi, in campionato, ci sarà la trasferta a San Siro. Il tecnico ricorrerà al turn over senza però snaturare la squadra.

Secondo l'avvicendamento campionato-Coppe potrebbe esserci dunque l'esordio di Christensen tra i pali con qualche ballottaggio in difesa dove Milenkovic sembra un punto fermo, in coppia stavolta con Quarta. E se a sinistra Parisi sembra pronto a far rifiatare Biraghi, a destra resta il ballottaggio Kayode-Dodo. Il primo è rimasto fuori dalla trasferta di Vienna per una tonsillite ma è tornato subito in gruppo e sta bene mentre il brasiliano non è partito benissimo.

A centrocampo Italiano non vorrebbe rinunciare ad Arthur, metronomo della mediana viola, che però in vista di giovedì potrebbe lasciare spazio a Duncan, in coppia con Mandragora. In attacco Nzola partirà dalla panchina per fare spazio ad un Beltran che in pochi minuti avuti a Vienna è apparso più brillante dell'angolano. Ai lati Gonzalez e Kouame con Sottil in ballottaggio con l'argentino. Dietro la punta Bonaventura dovrebbe lasciare spazio a Infantino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Gonzalez (Sottil), Infantino, Kouame; Beltran. All. Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D'Aversa