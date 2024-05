FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Occhio al giallo oggi per i centrali di difesa della Fiorentina. Sia Luca Ranieri che Nikola Milenkovic scenderanno in campo a Verona con la spada di Damocle della possibile squalifica in vista del Monza: entrambi i difensori infatti sono diffidati e in caso di giallo salteranno la prossima partita di Serie A in programma al Franchi.