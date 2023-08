C. LEAGUE, Domani Rapid-Debrecen: i precedenti viola

Fonte: A cura di Duccio Santoro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 21 presso l'Allianz Stadion di Vienna si terrà l'incontro tra Rapid Vienna e Debrecen, valido per l'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League. Il ritorno si disputerà il 17 agosto, sempre alle 21, a Debrecen presso lo Stadio Nagyerdei. La vincitrice sfiderà la Fiorentina nei preliminari del torneo, dove i viola giocheranno l'andata fuori casa.

Per gli ungheresi del Debrecen sarebbe la seconda occasione contro i viola, e complessivamente sarebbero quattro le partite giocate contro la squadra toscana. Le due compagini si sono affrontate l'ultima volta nella fase a gironi della Champions League 2009/10, dove l'andata venne disputata a Debrecen e vide i ragazzi di Cesare Prandelli imporsi per 4-3 sui biancorossi di Andràs Herczeg. Nella partita di ritorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze fu sempre la Fiorentina a prevalere sul Debrecen, in quel caso per 5-2. In quell'anno il team gigliato concluse la fase a gironi della Champions League al primo posto, decisive furono le celebri vittorie contro il Lione a Firenze e contro il Liverpool nella storica notte di Anfield. Il Debrecen concluse il girone ultimo in classifica a zero punti.

Se il risultato di questo terzo turno di qualificazione dovesse essere a favore degli austriaci sarebbe il terzo incrocio tra Fiorentina e Rapid Vienna, arrivando complessivamente a cinque. La prima volta che le due squadre si affrontarono fu nel 1961 nel secondo turno della Europapokal de Pokalsieger, che vide i viola vincere entrambi i match, per 3-1 nell'andata al Franchi e per 6-2 nel ritorno all'Allianz Stadion. La seconda volta che le due realtà si affrontarono fu nella semifinale della Mitropacup del 1965, che vide l'allora gruppo di Beppe Chiappella imporsi per 3-0 in casa degli austriaci.