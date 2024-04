BARAK, Voglio andare in finale anche quest’anno

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola.it ci sono le parole di Antonin Barak in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Viktoria Plzen. Il centrocampista viola ha parlato così: “Adesso abbiamo i quarti e vogliamo passare. Vogliamo arrivare dove l'anno scorso e ce la possiamo fare, la passata stagione finì male ma abbiamo tutto per ripetere quel percorso e abbiamo una motivazione perfetta per provarci. Dobbiamo sfruttare la nostra forma migliore e arrivare alla vittoria, poi capiremo di cosa siamo capaci".

CLICCA QUI per leggere l’intera intervista