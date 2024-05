IEZZO, Napoli? Se non vince domani resta il malumore

FirenzeViola.it

Di questo e di altro ha parlato Gennaro Iezzo, ex estremo difensore del Napoli, intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Scambio Meret-Skorupski? Mi dispiacerebbe per Meret, è stato maltrattato per quelle che sono state le sue stagioni a Napoli. E’ giusto che Meret vada altrove a dimostrare il suo valore. Skorupski è un portiere che alterna buone prestazioni ad altre meno buone. Mi piace molto come portiere, ma bisognerebbe vederlo in una squadra come il Napoli che solitamente prende pochi tiri. Mi dà l’impressione di un portiere di carattere e quest’anno ha fatto un grandissimo campionato a Bologna”.

Il Napoli intanto domani sarà impegnato in una sorta di scontro diretto per la Conference League contro la Fiorentina: "Se ci vai te la vai a giocare e punti a vincerla, se non ci vai è grave perché resta un po’ di malumore nel gruppo. Conte? Mi piacerebbe soprattutto per il carattere che ha, è un allenatore importante e dopo un’annata del genere potrebbe rivitalizzare un po’ di calciatori che quest’anno non hanno dato ciò che ci aspettavamo. Anche quelli di Pioli e Gasperini sono profili importanti, ma anche Italiano è un altro allenatore ambizioso. Sono tutti nomi importanti e se l’allenatore del Napoli sarà uno di questi sarebbe una buona notizia".