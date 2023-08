ZANIOLO, Quasi fatta per il suo passaggio all'Aston Villa

FirenzeViola.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Niccolò Zaniolo è stato seguito anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato, ma il suo futuro sarà in Inghilterra. Il giocatore del Galatasaray, secondo quanto riporto l'esperto di mercato Fabrizio Romano, è vicino all'Aston Villa. L'operazione è impostata su un prestito a 4 milioni, con diritto di riscatto a 22. Oltre a ciò presenti anche bonus fino a 4 milioni per un'operazione totale di circa 30 milioni.