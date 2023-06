ZANIOLO, La Roma ha una percentuale sulla plusvalenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'eventuale cessione di Nicolò Zaniolo verso lidi diversi dal Galatasaray, comunque non semplice nonostante gli interessamenti di vari club tra cui la Fiorentina, c'è anche un altro fattore di cui tenere conto: come riporta il Corriere dello Sport, al momento dell'acquisto da parte del club turco per 16 milioni la Roma ha mantenuto il 20% sull'eventuale plusvalenza. Quindi per ogni milione in più che il Galatasaray incasserà, il 20% andrà al club capitolino.