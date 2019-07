TMW, Llorente ha detto sì ai viola: la situazione

Fernando Llorente dice sì all’ipotesi Fiorentina. L’attaccante ex Juventus prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di trasferirsi in viola. E la Fiorentina sta valutando concretamente il suo nome in vista del prossimo campionato, magari sulla base di un accordo annuale con opzione. Una situazione legata al futuro di Giovanni Simeone, che intanto ha detto no ad alcune proposte arrivate da squadre di fascia media in Serie A e in assenza di soluzioni a lui gradite potrebbe rimanere alla Fiorentina. Fiorentina che intanto incassa il sì di Llorente...