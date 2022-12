SPAGNA, Busquets lascia la nazionale dopo 143 gare

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Sergio Busquets non indosserà più la maglia della nazionale spagnola, in cui ha totalizzato 143 presenze. Il capitano agli ultimi Europei e ai Mondiali in Qatar lo ha annunciato oggi, pochi giorni dopo l'eliminazione delle 'Furie Rosse' negli ottavi a opera del Marocco. L'esperienza di Busquets in Nazionale è iniziata nel febbraio 2009, quando Del Bosque lo convocò al fianco di Piqué per un'amichevole con l'Inghilterra, ma non lo fece giocare. Il suo esordio arrivò il primo aprile successivo, quando la Spagna vinse a Istanbul qualificandosi per il Sudafrica. Fu poi uno dei pilastri della squadra "stellare" capace di vincere il Mondiale del 2010 e di fare il bis agli Europei del 2012. In 143 presenze ha segnato due gol e partecipato a quattro Mondiali (17 gare), tre Europei e due Confederations Cup. L'ultima sua immagine con la Spagna è quella dei rigori contro il Marocco e il suo tiro parato dal portiere africano Bono. (ANSA).