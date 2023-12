SERIE A, Il Bologna batte l'Atalanta. 1-1 Tra Toro e Udinese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Dall'Ara di Bologna i felsinei battono 1-0 l'Atalanta di Gasperini e tornano al quarto posto solitario in campionato scavalcando la Fiorentina. Per i rossoblù sesta vittoria consecutiva in casa grazie alla rete di Lewis Ferguson. L'Atalanta invece rimane a quota 26 punti al settimo posto, aspettando il risultato di Roma-Napoli. All'Olimpico Grande Torino invece finisce 1-1 tra Toro e Udinese. Succede tutto negli ultimi 10 minuti. All'81' Zarraga manda in vantaggio i friulani, mentre Ilic pareggia per i granata sette minuti più tardi. Il Torino sale così a quota 24 punti, mentre l'Udinese a quota 14.