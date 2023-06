SABIRI, Mezzora in campo ma il Marocco perde 2-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una mezzora di gioco con il suo Marocco nella sconfitta per 2-1 contro il Sudafrica per il neo-viola Abdelhamid Sabiri. Il centrocampista è entrato al 62' al posto di Louza con il punteggio già compromesso e non è riuscito ad incidere con il Sudafrica che scavalca così i marocchini nella classifica per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Come noto, Amrabat non è stato neanche convocato dal CT Regragui mentre Maleh ha giocato dall'inizio.