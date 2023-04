PRES. LECCE, La squadra mi è piaciuta contro i viola

Fonte: TMW

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del momento attuale dei pugliesi: "A me la squadra è piaciuta contro Sampdoria, Fiorentina e Napoli, mentre a Empoli abbiamo perso facendo pochissimo contro una squadra che ha fatto anch'essa poco. Ma abbiamo 28 punti, siamo a +5 sulla zona retrocessione. Abbiamo vissuto momenti peggiori nella nostra storia. Ricordo ancora in C quando, dopo la partita con il Siracusa, ci fu un confronto con i tifosi e l'ambiente si è ricompattato. Da quel giorno siamo ripartiti, giocandoci tutto. E la stessa cosa possiamo fare oggi, ne sono sicuro. Noi siamo soli su tutto, le piccole in A contano poco e niente: chi parla di ambiente che scricchiola o alimenta casi come quello di Baschirotto, che per novanta minuti ha dato t utto, vuole farci rompere. Anche i tifosi, come noi, non dormono la notte".