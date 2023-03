PRANDELLI, Per la Juve Champions come Scudetto

Nella sua analisi alla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato anche della Juventus e della possibilità per i bianconeri di puntare ancora al quarto posto: “Se non vale come uno scudetto, poco ci manca. Sarebbe una grandissima impresa, però non è una cosa impossibile. Ve lo dico io che, nel 2006-07, non mi sono qualificato in Champions con la Fiorentina per una manciata di punti nonostante una penalizzazione di 19 punti, strada facendo ridotta a 15.

La stangata toglie pressioni ai bianconeri, che adesso non hanno più obblighi. Allegri per la rimonta potrà sfruttare anche uno dei tridenti più forti d’Europa sulla carta: Di Maria-Vlahovic-Chiesa è un trio pazzesco. Per la Juventus l’impresa Champions è possibile, a patto di vincere tutti gli scontri diretti. A partire da quello di oggi contro la Roma”.