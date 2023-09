PEREYRA, Oggi il giorno della firma con l'Udinese

FirenzeViola.it

Tutto pronto per il ritorno di Roberto Pereyra all'Udinese. Dopo aver sciolto le riserve nella giornata di venerdì, il Tucu è ora pronto a mettere nero su bianco l'accordo con la società friulana in cui ha già giocato per sei stagioni. Come riporta TMW, avrà un contratto di un anno: la firma di Pereyra col club della famiglia Pozzo è attesa per oggi pomeriggio, al massimo slitterà a domani. Ma non ci sono dubbi su quale sarà la sua prossima destinazione: per Pereyra ancora l'Udinese, contratto fino al 30 giugno 2024.