MARELLI, Giusto annullare il gol. E Cabral era da giallo

L'ex arbitro Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato le scelte dell'arbitro Bastien che tanto stanno facendo discutere dopo Fiorentina-Sporting Braga, cominciando dall'episodio del gol annullato a Cabral: "Innanzitutto queste cose ci fanno bene perché ci ricordano che anche le macchine sbagliano. Come successe anche a Cremona per una partita della Juve, le telecamere della Goal-line technology hanno sbagliato a prendere le immagini confondendo il palo, dunque vanno fatti i complimenti all'arbitro e soprattutto al VAR per aver annullato il gol. Giusto così. E per quanto riguarda l'esultanza di Cabral, andava punita con il giallo perché si tratta di condotta antisportiva visto che ha sbeffeggiato la tecnologia arbitrale".