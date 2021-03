LATORRE, A Firenze ero abbandonato. Cecchi Gori...

L'ex attaccante argentino della Fiorentina Diego Latorre e compagno di Batistuta in viola ha parlato del suo passato a Firenze: "In quel momento mi sono sentito abbandonato. Il presidente della Fiorentina non sapeva chi fossi. Sono andato a casa di Cecchi Gori che mi ha chiesto se ero destro o mancino", ha detto proposito del suo arrivo alla Fiorentina a ESPN FC. Poi ha detto: "Chiamai Carlitos Heller e gli dissi che volevo tornare al Boca, nessuno di prendeva cura di me, non avevo intenzione di allenarmi ed ero molto depresso".