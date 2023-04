KOUAME, Scarso impiego? Mi alleno sempre al massimo

FirenzeViola.it

Christian Kouame è stato protagonista di un'intervista riportata sul giornale polacco Przegląd Sportowy e ha parlato così della gara contro il Poznan e della possibilità di vincere una coppa: "Sappiamo di avere una grande occasione questa stagione di vincere un trofeo. Ci penso soprattutto in ambito europeo, sarebbe speciale. Le partite in Conference sono tutte difficili, specialmente arrivati a questo punto della competizione. Le gare in trasferta, inoltre, sono sempre molto complicate, come ha dimostrato il Sivasspor".

Sul periodo della Fiorentina ha detto: "Siamo in un buon momento. Rispetto all'inizio di stagione siamo più fiduciosi, prima eravamo nervosi, soprattutto perché non riuscivamo a trovare il gol. Italiano cura ogni dettaglio, è ben preparato. Ha sempre creduto in noi".

Poteva partire e invece è rimasto alla Fiorentina: "Ho deciso di restare perché Firenze è casa mia, dobbiamo vincere un trofeo in ogni modo possibile".

Sullo scarso impiego nelle ultime settimane ha detto: "Ci sono molti buoni giocatori e tutti dobbiamo dare il massimo per avere le nostre possibilità. Io mi alleno sempre al 100% poi il mister prenderà la sua decisione: devo essere sempre pronto per giocare.