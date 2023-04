ITALIANO (MIXED), Felice per la concretezza e Ikonè

FirenzeViola.it

dai canali della Fiorentina © foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano commenta a caldo la netta vittoria dei suoi ragazzi ai microfoni della Fiorentina: "Ci eravamo prefissati di non subire quest'ambiente, abbiamo preparato la partita in questo modo. Non gli abbiamo fatto prendere coraggio a inzio partita e così è stato. Nonostante il pareggio subito abbiamo continuato ad attacare senza perdere fiducia e il filo della partita. Sono molto felice per la concretezza ritrovata, abbiamo ottenuto una grande vittoria. Ci sta subire gol ma sono contento dell'atteggiamento mostrato dai ragazzi in campo".

Sui subentrati:"Ikone è entrato bene e sono contento per il gol, come per le prestazioni degli altri che hanno dimostrato di entrare subito in gara. Nico è stato tolto perché aveva dei giramenti di testa, speriamo non sia niente di grave".