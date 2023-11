ITALIANO, I ragazzi sono stati bravi, hanno concesso poco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, spendendo qualche parola sulla vittoria contro il Cukaricki. Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, in Europa le squadre si trasformano in casa. Non è stata la stessa gara dell'andata: bravi a sbloccarla grazie a una palla sopra la loro linea difensiva. Sono contento per il gol di Nzola e la vittoria, non è mai semplice. L'importante era vincere e ci siamo riusciti".

Nel finale era partecipe in prima persona: "Abbiamo concesso un cross pericoloso nel secondo tempo. Quando le partite rimangono vive bisogna alzare l'attenzione, volevo ottenere quello dai ragazzi. Però sono stati bravi, abbiamo concesso poco. Potevamo essere più efficaci davanti e ricercare il secondo gol, ma va bene così".