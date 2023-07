FOOTMERCATO, Amrabat: ipotesi Utd e offerta araba

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Continua a tenere banco il futuro di Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il Manchester United si sarebbe fatto avanti per il centrocampista formulando una prima offerta verbale all'agente del calciatore. Anche Al-Ahli avrebbe fatto un'offerta, da 15 milioni di euro. Per il momento il marocchino non sembra essere interessato e aspetta ancora la Liga. Nel caso, si legge sul portale francese, Amrabat preferirebbe restare alla Fiorentina se non trova un club che lo soddisfa.