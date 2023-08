FRANCHI, Fiesole e settore ospiti: pienone con il Lecce

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Curva Fiesole è completamente esaurita. Per Fiorentina-Lecce la parte più calda del tifo viola è già sold out. Ma la partita di domenica alla ore 18.30 - riporta il sito CalcioLecce - vedrà anche un esodo dei sostenitori del Lecce a Firenze: su quasi 2.400 biglietti del settore ospiti in vendita, ne sono ancora disponibili poco più di 200. Sarà dunque un vero e proproo pienone quello atteso domenica al Franchi.