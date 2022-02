FOTO, Anche Firenze in piazza contro la guerra

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, VIOLA, CHE ESODO A REGGIO: AD ORA 2.200 TIFOSI Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... NOTIZIE DI FV IKONE, I NUMERI CHE TESTIMONIANO LA CRESCITA C'era tanta attesa per la partita di Ikoné, titolare al Mapei dopo essere uscito un po' dai radar del tecnico. E ieri non ha deluso, con tanti i passaggi sulla tre-quarti riusciti (ben 13, il quarto tra i suoi compagni) così come 2... C'era tanta attesa per la partita di Ikoné, titolare al Mapei dopo essere uscito un po' dai radar del tecnico. E ieri non ha deluso, con tanti i passaggi sulla tre-quarti riusciti (ben 13, il quarto tra i suoi compagni) così come 2... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi