CONFERENCE, Le altre partite in programma quest'oggi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il match tra Viktoria Plzen e Fiorentina non sarà l'unica gara di Conference League ad essere giocata quest'oggi. Oltre che alla Doosan Arena, alle 18:45 si giocherà anche sul campo greco del Giorgios Karaiskakis, dove scenderanno in campo l'Olympiakos e il Fenerbahçe. Per quanto riguarda i due match in programma alle 21:00, occhio alla sfida tra Club Brugge e PAOK Salonicco, che decreterà l'eventuale avversaria della Fiorentina qualora i viola dovessero accedere alla semifinale del torneo. A completare il tabellone il big match tra Aston Villa e Lille. Queste le gare:

Viktoria Plzen-Fiorentina (ore 18:45)

Olympiakos-Fenerbahçe (ore 18:45)

Club Brugge-PAOK Salonicco (ore 21:00)

Aston Villa-Lille (ore 21:00)