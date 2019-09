BIGICA, Bologna un bel banco di prova

Emiliano Bigica ha presentato la partita della Primavera con il Bologna (posticipo di domenica alle 17 al Bozzi) sul sito ufficiale violachannel: "La stagione è iniziata molto presto, già il 12 luglio a Moena, ed ora inizia il campionato. La squadra si è rinnovata molto, con l'obiettivo raggiunto di tanti giovani in Prima squadra o in prestito. Alcuni giocatori di quest'anno erano già con noi, hanno fatto parte delle finali perciò sono curioso di vedere a che punto siamo. I nuovi? Si sono integrati bene, ad esempio Lovisa che ha fatto il ritiro con noi. Duncan è arrivato ora ma si vede che è sveglio. poi c'è Chiti dell'Aglianese che si vede ha voglia di apprendere perciò questi giocatori che hanno voglia ci mettono poco ad inserirsi in una squadra consolidata. Il Bologna sta cavalcando l'onda dello scorso anno, hanno vinto il loro campionato e Viareggio, hanno inserito due elementi importanti e quindi sarà una partita che ci farà vedere subito di che pasta siamo. Questo campionato sarà più difficile degli altri. La visita della proprietà? E' stata una bella sorpresa vederli tutti lì come se dovessero allenarsi con noi e i ragazzi ne erano colpiti. Significa che sono attenti alle dinamiche anche del settore giovanile che con Vergine ha dato grandi risultati. L'obiettivo è oltre a quello sportivo portare sempre due-tre ragazzi in pianta stabile in prima squadra come sta avvenendo in questa stagione. Inoltre ci sarà un trofeo da giocare, la supercoppa".