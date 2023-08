ARGURIO, Curioso di Beltran: può ricordare Lautaro

FirenzeViola.it

Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese oltre che ds di Catania e Messina, oggi responsabile dell'area tecnica dell'Istra ha parlato così a TMW.

Fra tutti i volti nuovi meno noti al grande pubblico ce n'è uno che è curioso di vedere all'opera in Serie A?

"Lucas Beltran preso dalla Fiorentina. Credo che abbia tutto per fare grande la formazione di Vincenzo Italiano. Tradizionalmente, poi, gli argentini hanno una capacità di adattamento molto alta al nostro calcio, soprattutto se rapportati con elementi che possono arrivare dal nord Europa. Per alcune movenze in area può ricordare Lautaro Martinez, ma è molto più predisposto al gioco con la squadra e all'assist rispetto al capitano dell'Inter. In più è un 2001 quindi con ampi margini di miglioramento. Chissà che la nuova Italia di Luciano Spalletti possa pensare di puntare su di lui essendo in possesso del passaporto italiano: anche se di calciatori di qualità per la maglia azzurra ce ne sono".